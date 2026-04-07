07 апреля 2026, 00:35

Известный украинский актер честно высказался о своем бронировании

Фото: из открытых источников
Украинский актер Юрий Дяк рассказал честно, что он думает о мобилизации. В настоящее время артист имеет бронирование от театра

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам актера, несмотря на то, что у него есть бронирование от мобилизации, он может готовиться или присматриваться к специальностям, где он мог бы быть полезен. Юрий Дяк отметил, что деятели культуры имеют право на бронирование, как и представители других отраслей и специальностей.

По его мнению, для полноценного государства должно быть обеспечено три министерства: образования, здоровья и культуры и во время войны ключевое еще и Министерство обороны.

"Без здоровья не будет людей, способных обеспечивать жизнь страны. Без образования не будет ни развития, ни здоровья. А без культуры все это вообще не будет иметь значения. И сейчас, конечно, без обороны тоже никак. Только эти люди обеспечивают нам возможность заниматься культурой, образованием и здоровьем", - говорит актер.

Что касается готовности присоединиться к армии, актер отметил, что он не хочет оправдываться. Он подчеркнул, что сейчас пытается помогать как только может, а также отвечает перед студентами в университете Карпенко-Карого, которых набрал в прошлом году.

Напомним, украинский актер Кирилл Ганин, известный по ролям в фильме "Песики" и шоу "Лига смеха", мобилизовался в ряды ВСУ. 2 декабря 31-летний артист был доставлен в Святошинский территориальный центр комплектования, где он прошел военно-врачебную комиссию.

