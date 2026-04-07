07 квітня 2026, 00:35

Відомий український актор чесно висловився про своє бронювання

Фото з відкритих джерел
Український актор Юрій Дяк розповів чесно розповів, що він думає про мобілізацію. Наразі артист має бронювання від театру

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами актора, попри те, що в нього є бронювання від мобілізації, він може готуватися або придивлятися до спеціальностей, де він міг би бути корисним. Юрій Дяк зауважив, що діячі культури мають право на бронювання, як і представники інших галузей і спеціальностей.

На його думку, для повноцінної держави мають бути забезпечені три міністерства: освіти, здоров'я та культури та під час війни ключове ще й Міністерство оборони.

"Без здоров'я не буде людей, здатних забезпечувати життя країни. Без освіти не буде ні розвитку, ні здоров'я. А без культури все це взагалі не матиме значення. І зараз, звісно, без оборони також ніяк. Лише ці люди забезпечують нам можливість займатися культурою, освітою та здоров'ям", - каже актор.

Що стосується готовності долучитися до війська, актор зазначив, що він не хоче виправдовуватися. Він наголосив, що зараз намагається допомагати як лише може, а також має відповідальність перед студентами в університеті Карпенка-Карого, яких набрав минулого року.

Нагадаємо, український актор Кирило Ганін, відомий за ролями у фільмі "Песики" та шоу "Ліга сміху", мобілізувався до лав ЗСУ. 2 грудня 31-річного артиста доставили до Святошинського територіального центру комплектування, де він пройшов військово-лікарську комісію.

