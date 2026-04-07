Відомий український актор чесно висловився про своє бронювання

За словами актора, попри те, що в нього є бронювання від мобілізації, він може готуватися або придивлятися до спеціальностей, де він міг би бути корисним. Юрій Дяк зауважив, що діячі культури мають право на бронювання, як і представники інших галузей і спеціальностей.

На його думку, для повноцінної держави мають бути забезпечені три міністерства: освіти, здоров'я та культури та під час війни ключове ще й Міністерство оборони.

"Без здоров'я не буде людей, здатних забезпечувати життя країни. Без освіти не буде ні розвитку, ні здоров'я. А без культури все це взагалі не матиме значення. І зараз, звісно, без оборони також ніяк. Лише ці люди забезпечують нам можливість займатися культурою, освітою та здоров'ям", - каже актор.

Що стосується готовності долучитися до війська, актор зазначив, що він не хоче виправдовуватися. Він наголосив, що зараз намагається допомагати як лише може, а також має відповідальність перед студентами в університеті Карпенка-Карого, яких набрав минулого року.

Нагадаємо, український актор Кирило Ганін, відомий за ролями у фільмі "Песики" та шоу "Ліга сміху", мобілізувався до лав ЗСУ. 2 грудня 31-річного артиста доставили до Святошинського територіального центру комплектування, де він пройшов військово-лікарську комісію.