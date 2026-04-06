Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
06 апреля 2026, 13:49

Между фронтом и тылом: как война уничтожает страну изнутри

06 апреля 2026, 13:49
Если смотреть на фронт, то очевидно, что российско-украинская война потеряла смысл
Если смотреть на фронт, то очевидно, что российско-украинская война потеряла смысл
Фото: Facebook/Gennadiy Druzenko
Четвертый год тысячи людей погибают и сотни поселений разрушаются в борьбе за сотни квадратных километров.

Умные лидеры давно уже поняли бы главный вывод этой войны, доказанный с помощью трагического эксперимента: Россия не способна захватить Украину, но и Украина также не может уничтожить Россию. Добрососедства между нами еще долго не будет, но география – это судьба. А значит, нужно искать modus vivendi и учиться мирно сосуществовать.

В то же время стороны демонизируют друг друга, представляя эту войну как апокалиптическую битву за само существование или украинской нации или "государства российского". И таким образом, неспособны победить друг друга на фронте, стороны ведут войну на истощение, разрушая критическую инфраструктуру в тылу друг друга. И это очень рискованная игра.

Ибо из опыта Первой мировой известно, что война на истощение завершается великой смутой. И нередко на землях обеих враждующих сторон. Тыловая война уклонявшихся против ТЦК, в которой с обеих сторон давно не действует закон, – первые звонки такой войны. Как и 300 тыс. случаев СЗЧ…

Ибо что такое гражданская война? Это исчезновение единого для всех законодательного поля (правил игры, причем необязательно справедливых) и дефрагментация единого национального пространства на множество динамических общин, в которых "своя правда и сила и воля". А также утрата государством (властью) монополии на легитимное насилие.

Итак, как только в общественном сознании готовность силой утверждать "свою правду и волю" начинает доминировать над естественным желанием хоть и несовершенного, но мирного сосуществования, демона руины выпущена из сундука Пандоры…

Беспредел ТЦК-шников, не имеющих никакого законного права задерживать людей, силой вытаскивать их из автомобилей, ограничивать их свободу, применять физическую силу (кроме случаев самозащиты) или осуществлять другие функции правоохранительных органов, так же толкают страну к гражданскому противостоянию, как и преступление тех, кто бросается на ТЦК цепями и битами.

И никакие потребности войны не могут оправдать беззакония одной, что другой стороны. Ибо только беззаконие позволяют одним – его позволяют всем. А как только исчезает закон – один для всех – у каждого появляется "своя правда и воля" и правым становится тот, за кем стоит не правда (ибо у каждого она своя), а сила. Так единая страна распадается на десятки псевдореспублик, а единственная нация – на десятки сообществ, каждое из которых претендует на свою эксклюзивность…

И бесконечная война, без четкой реалистичной цели, без каких-либо временных рамок, без восстановления даже того, что мы давно отвоевали, без нормальной жизни на землях, которые мы вернули и которые мы не теряли, война в долг, война с вопиющей социальной несправедливостью и с критической зависимостью от капризных партнеров – все это ведет к истощению, за которым может последовать цепная реакция гражданской войны и разрушений.

Поэтому – пока мы не пересекли этот предел – нужно искать контролируемый выход из этого порочного perpetuum mobile. Потому мало кому в Украине станет легче, если мы даже разрушим россию ценой новой руины на своих землях. Опыт Австро-венгерской империи нам в помощь…

Украина РФ война мобилизация ТЦК фронт разрушения уклонение от мобилизации несправедливость
 
Буковель, крестины и вечеринки: чиновники газовой отрасли разворовали миллионы - прокуратура
