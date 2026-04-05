Латвийское издание BS разобрало свежие мемуары Йенса Столтенберга – бывшего генсека НАТО и пришло к интересным выводам

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: АР

Понемногу складываются пазлы, почему Россия на стыке 2021/2022 стала такой борзой, что считала себя третьим полюсом мира, агрессивно напала на Украину и думала о разделе мира.

Эта мажорная рыба, избегавшая ссор и так делавшая карьеру – осенью 2021 года договаривалась с Сергеем Лавровым о том, чтобы сдать страны Балтии под влияние России.

Осенью 2021 г. он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе разговора он предложил обсудить идею Кремля о создании "буферной зоны".

Польша и страны Балтии категорически возражали против любых уступок. Однако генсек проигнорировал их опасения и готов был вернуть архитектуру безопасности к границам 1997 года. Это означало бы фактическое разоружение восточного фланга НАТО.

Вау – это удар в спину маленьким соседям, уже пережившим этнические чистки 1940 года, когда беременных вывозили в Сибирь. А на место их привозили всякую рязанщину.

А чего Столтенберг вошкався с россиянами?

Его папа Торвальд был дипломатом и министром обороны, а еще был знаком с резидентом советской разведки (КГБ) в Норвегии Виктором Грушко.

Сын советского разведчика Александра Грушка рассказывал, что в детстве они с Йенсом Столтенбергом общались на даче Столтенбергов, пока их родители-дипломаты ужинали.

В интервью прошлого года FT малый Столтенберг рассказал, о своей юности, когда он уже был активистом норвежских соцдемов. Именно о словах отца, что со всего советского посольства следует контактировать только с "ребятами из КГБ", поскольку только они имеют хоть какое-то влияние. В то же время, отец советовал ему согласовывать каждую встречу со спецслужбами Норвегии.

В своих мемуарах уже седовласый сын рассказывает, что в августе 2021 сам предложил Лаврову буферную зону, несмотря на сопротивление России.

Цитирую BS:

"Мемуары Столтенберга также более четко демонстрируют благосклонное отношение норвежской элиты – а в этом случае Лейбористской партии, включая как отца, так и сына – к диалогу с Россией. Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что его отец призвал к поддержке диалога с Россией даже при обстоятельствах, когда большинство.

Сын, в свою очередь, с гордостью пишет о том, как ему удалось продвигать продолжение диалога с россиянами в рамках НАТО даже после аннексии Крыма, в отличие от настояния Зеленского на более смелой военной помощи. По этому вопросу он позже изменил свою позицию и стал призывать союзников оказать больше военной помощи.

Для Столтенбергов диалог с Россией был признаком силы, а не слабости. И в этом смысле норвежец не обязательно был особенно комфортен Генеральным секретарем стран Балтии".

Далее выводы авторов статьи таковы, тоже интересны:

"Возможно, готовность Столтенберга в 2021 году предложить Лаврову обсуждение вывода сил НАТО из восточных регионов также объясняется тем фактом, что Соединенные Штаты вскоре после этого публично объявили о своей готовности обсудить вопросы размещения войск. Этот первоначальный шаг, возможно, был согласован между Генеральным секретарем и американцами. В любом случае, это был крайне неловкий эпизод для стран Балтии.

Пограничное государство Норвегия не пострадало бы, поскольку оно присоединилось к альянсу к тому году. Можно логично спросить, сделал ли Столтенберг такое предложение, если бы оно коснулось и его собственной страны, особенно если бы он был намерен после отставки с должности Генерального секретаря продолжать активную политическую деятельность на родине.

Краткие разговоры с эстонскими дипломатами подтверждают, что Столтенберг действительно пытался поднять этот вопрос за спинами восточных границ НАТО. В январе был созван Совет НАТО-Россия в надежде, что там станут понятны конструктивные намерения России, но россияне памятно заявили, что их предложение – это не меню, из которого можно выбрать соответствующие пункты, а предложение "или бери, или нет".

Короче, если бы мы сдались за три дня – Россия бы быстро проглотила страны Балтии, а отдельные гламурные политики сделали вид, что так и надо. Просто есть такая машина времени, которая унесла в 1997 год.

Второе, лицемерье отдельных политиков просто поразительно. Здесь один норвежский мажор прогнулся под Лавровым.

Второй – Турбьерн Ягланн так "шпілився" запретным сексом на островах Эпштейна, что помог РФ избежать наказания за 2014 год. А дальше вот недавно хотел покончить из жизнью, когда в файлах нашли кучу видео и фото детей в джакузи его дружка Джеффри.

Да ты понимаешь, как работала Россия. И почему у нее долгое время все получалось. Один продался за бутерброд. Другой, чем незаконное шпили-вилли.