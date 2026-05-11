За прошедшие сутки российские войска нанесли 785 ударов по 36 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Враг массированно применил беспилотники – зафиксировано 630 ударов дронами разной модификации по Запорожью, пригородным громадам и прифронтовым селам. Кроме того, оккупанты совершили 155 артиллерийских обстрелов по Степногорску, Приморскому, Степному, Гуляйполю и другим населенным пунктам.

В результате атак в Запорожском районе один человек погиб, еще двое жителей получили ранения.

Поступило 16 сообщений о разрушении. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили жителей.

Напомним, российские войска 10 мая атаковали Харьков беспилотником. Под ударом оказался Киевский район.