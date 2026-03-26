Умер известный украинский актер

Стало известно о смерти известного украинского актера. Известно, что он долго болел

В возрасте 56 лет скончался известный украинский актер Олег Гусев. Об этом рассказал его друг и коллега Вадим Мичковский (Дядя Жора).

"Прощай, друг. Олег... Светлая память светлому доброму человеку. Он любил жизнь, людей, друзей и объединял их вокруг себя, дарил настроение. Твоего большого доброго сердца и позитива хватало на всех. Мы очень ждали, что ты поправишься… Почивай, Олег. Царство небесное. Соболезнование родным и близким", - сказал шоумен.

Официальная причина смерти не разглашается. Однако известно, что актер долго болел. Прощание с актером прошло 24 марта в монастыре на территории столичного Ботанического сада.

Напомним, в конце прошлого года скончался певец Степан Гига в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. С 19 ноября он находился в больнице. Его смерть стала заметным трагическим событием для культурной жизни Львова и всей страны, а прощание с артистом объединило горожан, коллег и почитателей его творчества.