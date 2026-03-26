"Ці слова залишаться з нами назавжди": донька Степана Гіги розповіла, що він сказав перед смертю

Донька відомого співака Степана Гіги розповіла про останні дні батька. Вона зізналась, що він перед смертю сказав всім дітям дуже важливі слова

За словами Квітослави, в останні моменти життя співак ніби відчував щось і дуже багато з ними говорив. Зоркема, про життєвий шлях.

"Ми дуже багато спілкувалися, особливо в останні дні. Тато розповідав про свій шлях, як було непросто, і особливо наголошував, що потрібно працювати й співати, бо він у нас вірить. Ці слова залишаться з нами назавжди – вони були про любов, підтримку і віру в нас", - згадує Квітослава.

Також вона розповіла, що в її сина Даніеля був дуже сильний зв'язок з дідусем. Тому ця втрата виявилась особливо болісною.

"Для мого сина дідусь був найважливішою людиною – прикладом, підтримкою та опорою. Тому біль від його втрати просто неможливо передати словами", - каже донька артиста.

Нагадаємо, помер співак Степан Гіга у віці 66 років після тривалої хвороби наприкінці минулого року. З 19 листопада він перебував у лікарні. Його смерть стала помітною трагічною подією для культурного життя Львова та всієї країни, а прощання з артистом об’єднало містян, колег і шанувальників його творчості.