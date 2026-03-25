"Не самая такая критическая цена": певица MamaRika призналась, сколько стоит ее выступление

Фото: из открытых источников

Певица MamaRika рассказала, какова цена ее выступления на корпоративе. По ее словам, ее команда еще очень лояльна.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам MamaRika, ее выступление на корпоративе стоит около 10 тысяч долларов. По актуальному курсу Национального банка это около 430 тысяч гривен. Артистка объяснила такую сумму тем, что она обеспечивает не только себя, но и целую команду, с которой сотрудничает.

"10 тысяч долларов мы стоим. Работа должна оцениваться, я считаю. По-моему, это, возможно, не сама такая критическая цена. Есть и побольше, поэтому мы еще очень даже лояльные. Мы понимаем, что такие времена, но работа должна оцениваться, команда постоянно увеличивается", - говорит певица.

