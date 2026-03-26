"Єдиний підтримую його вибір": Сергій Притула зізнався, що його син хоче робити для війська

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Як розповів волонтер, його старший син Дмитро став студентом КПІ. Однак крім освіти він також замислився про військовий напрямок.

"Чи захоче він далі поєднувати це з вибором у мілітарному напрямку? У нього є подібне бажання. Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не трапилися. Але, коротше кажучи, у нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір. Зрештою, це його власне рішення", - каже Сергій Притула.

Крім того, Дмитро активно допомагає батьку: хлопець працює у благодійному фонді Сергія, де на всі сто відсотків застосовує свої технічні знання.

"У нього є інтерес до сучасних технологій. Коли в нього були канікули, я брав його до себе у фонд. Він займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який уже тямить працювати з паяльником, знає, що й куди припаяти, як прошити тощо. Його драйвило усвідомлення того, що завдяки його роботі якийсь пілот буде в безпеці. Оскільки його як оператора дрона буде анонімізовано – ворог не буде знати, звідки він запускає дрон", - розповів Сергій Притула.

Нагадаємо, на початку серпня минулого року Сергій Притула знову став батьком. У нього народився син. Хлопчика назвали Марком. Для родини це вже третя дитина — подружжя також виховує доньок Соломію і Стефанію. Від попереднього шлюбу з Юлією Андрійчук — у шоумена є син Дмитро. Цього року хлопець закінчив школу з відзнакою.