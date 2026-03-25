"Не сама така критична ціна": співачка MamaRika зізналась, скільки коштує її виступ

Співачка MamaRika розповіла, яка ціна її виступу на корпоративі. За її словами, її команда ще дуже лояльна

За словами MamaRika, її виступ на корпоративі коштує приблизно 10 тисяч доларів. За актуальним курсом Національного банку це близько 430 тисяч гривень. Артистка пояснила таку суму також тим, що вона забезпечує не лише себе, але й цілу команду, з якою співпрацює.

"10 тисяч доларів ми коштуємо. Праця повинна оцінюватися, я вважаю. Як на мене, це, можливо, не сама така критична ціна. Є й побільше, тому ми ще дуже навіть лояльні. Ми розуміємо, що такі часи, але праця повинна оцінюватися, команда постійно збільшується", - каже співачка.

