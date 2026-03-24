Актриса Ольга Сумская призналась, что у нее есть молодые поклонники

Фото: из открытых источников

Актриса Ольга Сумская призналась, что ей в социальной сети пишет много мужчин. По ее словам, встречаются достаточно "брутальные предложения"

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ольга Сумская вспомнила, что однажды ее удивил поклонник. В социальной сети молодой парень пригласил его на кофе.

"Смотрю, Господи, и школьник уже вообще приглашает на кофе. Я говорю: "Приходите на нашу премьеру". И он пришел, но без цветов. Я его увидела. Затем написал: "Вы же просили, я пришел, я готов". Я говорю: "Я не готова". Хотя... надо подумать", - говорит актриса.

По словам звезды, ее супруг Виталий Борисюк реагирует на это спокойно. Иногда ее это даже раздражает.

"Такой легкий флирт в соцсетях прибавляет настроения, бадборит. Но Виталий не ревнует. И меня это немножко бесит. Когда подходят мужчины и искренне обращаются, я не вижу этого огонька ревности в его глазах. Он довольно спокоен, и мне хочется немного его растормошить", - говорит Сумская.

