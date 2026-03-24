Певица Елена Тополя призналась, что уж точно знает, кто организовал шантаж с ее секс-видео

Певица Елена Тополя рассказала, как идет расследование в отношении злоумышленников, шантажировавших ее незаконно записанным секс-видео. По словам артистки, уже много интересного

Елена Тополь обещает, что будет писать о ходе следствия в соцсетях и будет выдавать то, что ей разрешат следователи и ее адвокаты. Сейчас уже известно много интересного. Артистка также призналась, что она точно знает, кто именно спланировал шантаж. Однако пока она не называет фамилию. Однако в будущем он обязательно скажет, кто за этим стоял.

"Сейчас досудебное расследование продолжается, но у нас уже много интересного", – говорит артистка.

Ранее журналистам и блогерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.