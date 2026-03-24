24 марта 2026, 01:55

"Я не понимаю "какая разница": актриса Анна Саливанчук призналась, что почувствовала от русского языка в школе сына

Фото: из открытых источников
Актриса Анна Саливанчук недавно рассказала о том, как ее возмутил русский язык среди подростков в школе ее сына. По словам звезды, дело действительно не в детях

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Анны Саливанчук, проблема не в детях, а в родителях. По ее словам, многие родители не понимают языковой вопрос, а дети учатся от старших.

"Меня возмутило то, что я узнала. Когда учителя делают замечания детям, родители идут к директору и просят не делать замечания. Мол, на уроках дети говорят по-украински, а на перерывах имеют право говорить по-русски", - рассказала артистка.

Актриса обеспокоена русским языком подростков потому, что это влияет на ее сына Глеба. Он говорит на украинском языке, но уже начинает использовать какие-то русские слова, потому что его друзья так говорят на переменах. Актриса убеждена: русскоязычному военному это простительно, но в гражданской жизни – нет.

"Я говорю: у меня умерло очень много близких людей из-за русскоязычных. Вам нормально смотреть контент на русском языке? Я никогда не говорила детям, что это салют. Я сразу говорила, что это ракета. Я сразу объясняла, в каком мире мы живем. Каждый раз, когда слышу русский, говорю:

"Я слышу плохой, враждебный язык". И они сразу реагируют. У меня растут мужчины. Возможно, с девочками я бы вела себя по-другому. Я не понимаю "какая разница". Большая разница. Потому что очень многие потеряли жизнь, близких, дома. И все потому, что "какая разница", а разница есть", - говорит Анна Саливанчук.

Напомним, ранее актриса Анна Саливанчук рассказала о том, как она ходила в школу к старшему сыну . Она не скрывала, что ей не понравилось то, что подростки там разговаривали по-русски.

