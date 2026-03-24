Співачка Олена Тополя зізналась, що вже точно знає, хто організував шантаж з її секс-відео

Співачка Олена Тополя розповіла, як триває розслідування щодо зловмисників, які шантажували її незаконно записаним секс-відео. За словами артистки, вже є багато цікавого

Олена Тополя обіцяє, що писатиме про хід слідства у соцмережах і видаватиме те, що їй дозволять слідчі та її адвокати. Зараз уже відомо багато чого цікавого. Артистка також зізналась, що вона вже точно знає, хто саме спланував шантаж. Проте наразі вона не називає прізвища. Однак у майбутньому вона обов'язково скаже, хто за цим стояв.

"Зараз досудове розслідування триває, але у нас уже багато цікавого", - каже артистка.

Раніше журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.