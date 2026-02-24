Завод из Львовщины фигурирует по делу о хищении на закупках для ВСУ

иллюстративное фото: из открытых источников

ООО «Буский консервный завод» причастен к хищению миллионов гривен на закупках для армии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на nashigroshi.

Как отмечается, по делу о подозрении начальнику продовольственной службы одной из воинских частей в хищении денег на питание военнослужащих фигурирует ООО "Буский консервный завод" из Львовской области.

За прошедшие годы предприятие, несмотря на негативные отзывы военных, получило от ДОТ заказов на продукты более чем на 15 млрд грн.

Речь идет о начальнике продслужбы 25-й бригады 31-летнего Константина Свиридова, как сообщалось в медиа.

Как сообщалось, в Днепропетровской области начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ.