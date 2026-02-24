Завод из Львовщины фигурирует по делу о хищении на закупках для ВСУ
ООО «Буский консервный завод» причастен к хищению миллионов гривен на закупках для армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на nashigroshi.
Как отмечается, по делу о подозрении начальнику продовольственной службы одной из воинских частей в хищении денег на питание военнослужащих фигурирует ООО "Буский консервный завод" из Львовской области.
За прошедшие годы предприятие, несмотря на негативные отзывы военных, получило от ДОТ заказов на продукты более чем на 15 млрд грн.
Речь идет о начальнике продслужбы 25-й бригады 31-летнего Константина Свиридова, как сообщалось в медиа.
Как сообщалось, в Днепропетровской области начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ.
Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детейВсе новости »
24 февраля 2026, 21:16Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ
24 февраля 2026, 14:54На Львовщине ищут родственников 65-летнего мужчины, который потерял сознание в больнице
24 февраля 2026, 11:54
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
В Украине в этом году значительно упадет производство молока: почему это произойдет
24 февраля 2026, 23:55Что будет с ценами на яйца в Украине в 2026 году
24 февраля 2026, 23:35В Кривом Роге произошла стрельба с участием военных ТЦК
24 февраля 2026, 23:14В Тернополе разоблачили масштабную нарколабораторию, где делали пирожные
24 февраля 2026, 22:45На Днепропетровщине мужчина прямо дома устроил "наркотические хранилища"
24 февраля 2026, 22:15Россияне ударили более 2 тысяч раз по Пологовщине на Запорожье
24 февраля 2026, 21:45Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей
24 февраля 2026, 21:16Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
24 февраля 2026, 20:43В Киеве раздался мощный взрыв
24 февраля 2026, 20:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий