24 февраля 2026, 01:30

Юморист Юрий Ткач и его жена признались, что стало причиной трещины в браке

24 февраля 2026, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Юморист Юрий Ткач и его супруга Виктория вместе уже 12 лет. Пара призналась, из-за чего их отношения были в "зоне риска"

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Виктория рассказала, что долгое время в браке скапливались недоразумения, из-за чего потом появлялось напряжение. Юрий любит контролировать, а она не любит, когда ее ограничивают. Впоследствии пара осознала, что им нужно дать простор друг другу.

"Бывает, люди не согласны с этим, поэтому остаются, "доедают" друг друга и наконец просто расходятся. Хотя могли бы дать это пространство, чтобы понять, нужно ли им это вообще. Нам нужно было время, сделать расстояние друг от друга, понять, что среди этого есть любовь", - говорит жена юмориста.

Именно Виктория сделала первый шаг: она обратилась к специалисту, а затем Юрий присоединился к терапии.

"11 лет у нас было как бы все хорошо, а потом оказалось, что это такой трэш. Мне пришлось идти к психотерапевту, чтобы разобраться, в чем была проблема и на что именно Вика обижалась. Я начал работать над собой, расслабился, осознал, начал заниматься собой и полюбил себя. И Вика тоже", - признается Ткач.

Справка. Юрий Ткач - украинский юморист, участник шоу "Лига Смеха" и "Танцы со звездами". Многим зрителям он знаком по проекту "Однажды под Полтавой".

На жене Виктории он женился в 2014 году. В прошлом году они отмечали 10-ю годовщину. В 2016 году у них родилась дочь Лиза.

шоу-бизнес
