На Днепропетровщине мужчина прямо дома устроил "наркотические хранилища"

Фото: Нацполиция

В Никополе правоохранители разоблачили 38-летнего мужчину. Оказалось, что он незаконно хранил наркотики

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

23 февраля правоохранители при обыске у мужчины нашли несколько емкостей и более 40 полиэтиленовых пакетов и бумажных свертков с высушенным и измельченным каннабисом. Также были изъяты фрагменты веток и мешок с высушенными ветвями конопли, которые хранились для дальнейшего измельчения.

Все изъятые вещества отправили на экспертное исследование. Следствие продолжается. Мужчине может угрожать уголовная ответственность.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.