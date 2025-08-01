Фото: YouTube

Юморист Андрей Лузан уже год как служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем Nemesis. Он рассказал, что именно входит в его обязанности

Об этом юморист рассказал на канале PRESSING, передает RegioNews .

По словам Андрея Лузана, его задача — уничтожение логистики и силы врага, чтобы помочь пехоте и штурмовикам. При этом он признался, что каждый промах морально на него давит.

Юморист рассказал, что во время его первого "залета" на личный состав врага у него сердце колотилось и закладывало уши от волнений. При этом, когда речь шла о технике, таких нервов не было. Он пришел к выводу, что волнение может негативно влиять на эффективность.

"Я понял одну тему в FPV. Если ты полностью отпускаешь, чисто на инстинктах летаешь, ты – это дрон, ты управляешь дроном, ты не задумываешься, как ты крутишь стики, то все получается. Как только ты начинаешь думать: "Очень важно попасть, если я не попаду, если я.

Напомним, ранее Андрей Лузан рассказывал, что ему часто до сих пор пишут по сотрудничеству и другим делам, потому что до сих пор не все осознают его новый статус, и не понимают, что он не просто где-то отдыхает. При этом он добавил, что служба не предусматривает жизни в окопе: есть график дежурств экипажа, согласно которому работает его команда.