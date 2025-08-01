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Гуморист Андрій Лузан уже рік як служить у 412-му окремому полку безпілотних систем Nemesis. Він розповів, що саме входить в його обов'язки

Про це гуморист розповів на каналі PRESSING, передає RegioNews.

За словами Андрія Лузана, його задача — це знищення логістики та сили ворога, щоб допомогти піхоті та штурмовикам. При цьому він зізнався, що кожен промах морально на нього тисне.

Гуморист розповів, що під час його першого "зальоту" на особовий склад ворога у нього серце калатало і закладало вуха від хвилювань. При цьому коли йшлось про техніку, таких нервів не було. Тож він дійшов до висновку, що хвилювання може негативно впливати на ефективність.

"Я зрозумів одну тему в FPV. Якщо ти повністю відпускаєш, чисто на інстинктах літаєш, ти – це дрон, ти керуєш дроном, ти не задумуєшся, як ти крутиш стіки, то все виходить. Як тільки ти починаєш думати: "Дуже важливо попасти, якщо я не попаду", - каже він.

Нагадаємо, раніше Андрій Лузан розповідав, що йому часто досі пишуть щодо співпраці та інших справ, бо досі не всі усвідомлюють його новий статус, і не розуміють, що він не просто десь відпочиває. При цьому він додав, що служба не передбачає життя в окопі: є графік чергувань екіпажу, згідно з яким працює його команда.