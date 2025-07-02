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02 июля 2025, 04:00

Спектакль режиссера из Запорожья получил награду известного конкурса

02 июля 2025, 04:00
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Фото: Справжнє
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В Днепре прошла церемония театральных наград. Одним из победителей оказался режиссер из Запорожья

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Днепре состоялась церемония объявления победителей юбилейного XXX Фестиваля-конкурса на высшую театральную награду Приднепровья "Сичеславна". Спектакль запорожского режиссера Виктора Попова "Кто я есть" получил сразу три награды:

  • Гран-при конкурса;
  • признана лучшим спектаклем камерной сцены;
  • работа Виктора Попова – лучшей режиссерской работой.

Напомним, что Сумский театр имени Щепкина отменил представления до конца сезона. Причиной стала нестабильная ситуация с безопасностью в регионе.

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