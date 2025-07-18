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Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

В одній з маршруток Дніпра стався скандал через музику. Одна з пасажирок почала слухати російські пісні без навушників. Інші люди робили їй зауваження, але вона заявила, що має повне право на це, бо вона навчалась та зростала у російськомовній школі.

Коли інші пасажири почали говорити, що можуть звернутися до поліції, жінка заявила, що і сама може звернутися до правоохоронців. Згодом вона просто вибігла з маршрутки ще до зупинки.

Нагадаємо, що в Україні за публічне відтворення російської музики (наприклад, у кафе, магазинах або інших публічних місцях) передбачено штраф 170 гривень.

Також у парламенті зареєстровано законопроєкт, який пропонує підвищити штрафи — до 8 500 гривень за перше порушення, і до 25 500 гривень — за повторне. Але його досі не розглянули в сесійній залі.