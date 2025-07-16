19:34  15 июля
В Одесской области перевернулся автобус с пассажирами
17:37  15 июля
Народный депутат от "Голоса" пришел в Раду в сандалиях
15:14  15 июля
Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине
UA | RU
UA | RU
16 июля 2025, 01:50

Певица Елена Тополь призналась, какая сумма нужна ее семье для комфортной жизни в столице

16 июля 2025, 01:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Елена Тополя и ее Тарас воспитывают троих детей. По словам артистки, большая часть семейного бюджета тратится именно на них

Об этом сообщает "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Певица Елена Тополя отметила, что ее семье для комфортной жизни в Киеве нужно ежемесячно 150-200 тысяч гривен. При этом это деньги не на прихоти, а на действительно обычные проблемы.

По словам артистки, больше всего денег уходит на детей. Это школы, кружки, поездки на развлекательные мероприятия, игрушки. Также это детская одежда, из которой они быстро вырастают.

Кроме того, Елене и Тарасу приходится оплачивать няню, бензин для постоянных перевозок и продукты. И в результате сумма для большой семьи выглядит достаточно логично.

По словам артистки, и у нее и мужчины нет четкого финансового плана. Однако есть вещи, на которых они никогда не экономят: развлечения и путешествия для детей.

Справка. Елена Тополя – известная украинская певица. В 2010 году она представила Украину на Евровидении. С 2013 года состоит в браке с музыкантом Тарасом Тополеем. Вместе воспитывают троих детей: сыновей Марка и Романа, дочь Марию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес певица
Ведущий Владимир Остапчук с женой и сыном переехали из столицы
12 июля 2025, 02:40
Россияне атаковали студию, где Надя Дорофеева записывала клип
12 июля 2025, 02:00
Журналистка Эмма Антонюк готовится стать мамой: что для этого она хочет сделать
11 июля 2025, 04:50
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
На Ровенщине мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль: двое 19-летних юношей — в реанимации
16 июля 2025, 06:00
На Харьковщине мужчина убил своего пасынка
16 июля 2025, 05:05
На Франковщине 22-летний парень прыгнул с моста и утонул
16 июля 2025, 04:35
В Украине массово дешевеют овощи: что упало в цене
16 июля 2025, 04:34
В Украине снова дорожает мясо - какие причины
16 июля 2025, 03:50
В Кировоградской области в результате пожара сухостоя погибла женщина
16 июля 2025, 03:33
Цены на молоко в Украине меняются: что стало причиной
16 июля 2025, 02:50
В Хмельницком в воде обнаружили тело утопленника
16 июля 2025, 02:15
В Сумах маршрутка сбила велосипедиста
16 июля 2025, 01:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »