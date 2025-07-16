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Певица Елена Тополя и ее Тарас воспитывают троих детей. По словам артистки, большая часть семейного бюджета тратится именно на них

Об этом сообщает "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Певица Елена Тополя отметила, что ее семье для комфортной жизни в Киеве нужно ежемесячно 150-200 тысяч гривен. При этом это деньги не на прихоти, а на действительно обычные проблемы.

По словам артистки, больше всего денег уходит на детей. Это школы, кружки, поездки на развлекательные мероприятия, игрушки. Также это детская одежда, из которой они быстро вырастают.

Кроме того, Елене и Тарасу приходится оплачивать няню, бензин для постоянных перевозок и продукты. И в результате сумма для большой семьи выглядит достаточно логично.

По словам артистки, и у нее и мужчины нет четкого финансового плана. Однако есть вещи, на которых они никогда не экономят: развлечения и путешествия для детей.

Справка. Елена Тополя – известная украинская певица. В 2010 году она представила Украину на Евровидении. С 2013 года состоит в браке с музыкантом Тарасом Тополеем. Вместе воспитывают троих детей: сыновей Марка и Романа, дочь Марию.