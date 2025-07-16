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16 липня 2025, 01:50

Співачка Олена Тополя зізналась, яка сума потрібна її родині для комфортного життя в столиці

16 липня 2025, 01:50
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Олена Тополя та її Тарас виховують трьох дітей. За словами артистки, більша частина сімейного бюджету витрачається саме на них

Про це повідомляє "Люкс ФМ", передає RegioNews.

Співачка Олена Тополя зазначила, що її родині для комфортного життя в Києві потрібно щомісячно 150-200 тисяч гривень. При цьому це гроші не на забаганки, а на дійсно звичайні проблеми.

За словами артистки, найбільше грошей йде на дітей. Це школи, гуртки, поїздки на розважальні заходи, іграшки. Також це дитячий одяг, з якого вони швидко виростають.

Крім того, Олені та Тарасу доводиться оплачувати няню, бензин для постійних перевезень та продукти. І в результаті сума для великої сімʼї виглядає доволі логічно.

За словами артистки, і неї та чоловіка немає чіткого фінансового плану. Проте є речі, на яких вони ніколи не економлять: це розваги та подорожі для дітей.

Довідка. Олена Тополя — відома українська співачка. У 2010 році вона предсталяла Україну на Євробаченні. З 2013 року перебуває в шлюбі з музикантом Тарасом Тополею. Разом виховують трьох дітей: синів Марка та Романа, доньку Марію.

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