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10 липня 2025, 04:50

"Щоб глядачі змогли відчути все": оскароносний Чернов розповів, як знімався фільм про Андріївку

10 липня 2025, 04:50
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Фото: YouTube
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Скоро українці побачать в кінотеатрах новий фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". За словами режисера, зйомки проходили з натільними камерами та дронами

Про це повідомляє Variety, передає RegioNews.

За словами оскароносного режисера Мстислава Чернова, в широкому сенсі битва під Андріївкою великого сенсу не мала. Проте, на його думку, в цьому і полягає сила мистецтва: зробити історію символічною. Адже без фільму ніхто майже не знав, що таке Андріївка.

"Тому я думаю, що символічним є те, що він зосереджується на деталях, на окремих людях, які поставили на карту своє життя, щоб принести прапор в Андріївку, яка в той момент для України також була символом надії", - каже режисер.

Він згадує, як українці щоранку дивились новини з надією, що скоро у списку буде ще одне звільнене село або місто. Кожен метр означав надію на те, що буде краще.

Чернов розповів, що для зйомок використовували натільні камери військових. Також була велика кількість кадрів з дронів. Згодом редакторка фільму Мішель Мізнер збирала це все в одну історію.

"Одна з битв, 600-метрова битва, включає сім камер, два поля бою, два дрони, дві камери в штабі та одну камеру, яка знімає медиків. Все це змонтовано в одну захопливу сцену, щоб глядачі могли відчути все”, - каже Чернов.

Слід зазначити, що українці зможуть побачити стрічку в кіно вже у серпні.

Нагадаємо, раніше в мережі показали перший трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки". В описі стрічки кажуть про те, що це історія про бійців Третьої штурмової бригади, які виборюють кожен метр української землі.

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