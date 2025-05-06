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Последние дни жизни автор находился в тяжелом состоянии. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет

Об этом сообщила дочь автора Юлианна Шевчук, передает RegioNews.

Она написала, что ее отец, известный писатель Валерий Шевчук, скончался на 86-м году жизни. В последние дни он находился в очень тяжелом состоянии. Автор ушел из жизни, когда был в реанимации больницы "Феофания".

"Отмучился сам и отмучил нас... Вечное поколение пошли ему, Господи, а свет исконный пусть ему светит. Почивай в мире, папа", - написала его дочь.

Справка. Валерий Шевчук является одним из основателей Житомирской прозаической школы. За свою карьеру он также написал около 500 научных и публицистических статей по истории литературы. В частности, он был исследователем и переводчиком на современном украинском языке произведений древнеукраинской литературы.

Произведения Шевчука были переведены на 22 разных языка. В Украине и за рубежом на основе его произведений были созданы фильмы и театральные представления. Среди его самых известных работ: "Тени исчезают в полдень", "Дом на горе", "Глаз пропасти" и "Юноши из огненной печи".