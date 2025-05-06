13:59  06 мая
В Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет
11:11  06 мая
Взрыв в гараже: в Хмельницкой области мужчина пытался разобрать остатки ракеты
08:52  06 мая
В Броварах собака набросилась на школьников: пострадали семь детей
UA | RU
UA | RU
06 мая 2025, 14:20

Ушел из жизни известный украинский писатель-шестидесятник

06 мая 2025, 14:20
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Последние дни жизни автор находился в тяжелом состоянии. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет

Об этом сообщила дочь автора Юлианна Шевчук, передает RegioNews.

Она написала, что ее отец, известный писатель Валерий Шевчук, скончался на 86-м году жизни. В последние дни он находился в очень тяжелом состоянии. Автор ушел из жизни, когда был в реанимации больницы "Феофания".

"Отмучился сам и отмучил нас... Вечное поколение пошли ему, Господи, а свет исконный пусть ему светит. Почивай в мире, папа", - написала его дочь.

Справка. Валерий Шевчук является одним из основателей Житомирской прозаической школы. За свою карьеру он также написал около 500 научных и публицистических статей по истории литературы. В частности, он был исследователем и переводчиком на современном украинском языке произведений древнеукраинской литературы.

Произведения Шевчука были переведены на 22 разных языка. В Украине и за рубежом на основе его произведений были созданы фильмы и театральные представления. Среди его самых известных работ: "Тени исчезают в полдень", "Дом на горе", "Глаз пропасти" и "Юноши из огненной печи".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
культура
С начала войны погибли 186 деятелей искусства и 102 медийщика: данные Минкульта
09 апреля 2025, 15:55
В Украине презентовали фильм о Лесе Украинке
26 февраля 2025, 04:46
Из Украины пытались вывезти "Кобзарь" 1939 года и старинные монеты
12 марта 2024, 11:29
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
В Одесской области пограничники задержали браконьеров из Молдовы
06 мая 2025, 14:51
Полиция случайно обнаружила гранаты у волынянина: ему грозит 7 лет
06 мая 2025, 14:46
Встречайте новинки адидас!
06 мая 2025, 14:37
Парк роботов ВСУ пополнил мощный "Ослик": что он умеет
06 мая 2025, 14:30
ГБР сообщило о подозрении полицейскому, совершившему смертельное ДТП под Полтавой
06 мая 2025, 14:17
В Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет
06 мая 2025, 13:59
Украинские аптеки оштрафовали на 1,8 млн грн из-за завышенных цен на лекарства
06 мая 2025, 13:56
В Черкасской области начальник ТЦК может сесть на 12 лет за срыв мобилизации
06 мая 2025, 13:25
ДТП на Ровенщине: пострадали несовершеннолетние мотоциклисты
06 мая 2025, 13:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »