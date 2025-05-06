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06 травня 2025, 14:20

Пішов з життя відомий український письменник-шістдесятник

06 травня 2025, 14:20
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Фото: YouTube
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Останні дні життя автор перебував у тяжкому стані. Він пішов з життя у віці 85 років

Про це повідомила донька автора Юліанна Шевчук, передає RegioNews.

Вона написала, що її батько, відомий письменник Валерій Шевчук, помер на 86-му році життя. Останні дні він перебував у дуже тяжкому стані. Автор пішов з життя, коли був у реанімації лікарні "Феофанія".

"Відмучився сам і відмучив нас... Вічне спочивання пошли йому, Господи, а світло споконвічне нехай йому світить. Спочивай у мирі, тато", - написала його донька.

Довідка. Валерій Шевчук є одним з засновників Житомирської прозової школи. За свою кар'єру він також написав майже 500 наукових і публіцистичних статей з питань історії літератури. Зокрема, він був дослідником і перекладачем сучасною українською мовою творів давньоукраїнської літератури.

Твори Шевчука було перекладено 22 різними мовами. В Україні та за кордоном на основі його творів були створені фільми та театральні вистави. Серед його найвідоміших робіт: "Тіні зникають опівдні", "Дім на горі", "Око прірви" та "Юнаки з вогненної печі".

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