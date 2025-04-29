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Артистка ранее в интервью говорила о желании иметь семью. Однако похоже со временем она передумала

Об этом певица рассказала в комментарии "Ближе к звездам", передает RegioNews .

Злата Огневич отметила, что она в будущем никогда не будет детей. По ее словам, материнство – это огромный шаг к изменениям, которые она не воспринимает охотно. По ее словам, она очень уважает тех, кто решается на беременность. Однако себя артистка называет чайлдфри.

"Пока у меня нет желания родить своего ребенка. Я отношусь к чайлдфри. Это мой выбор, мое тело, моя жизнь. И никакие рамки общества мне точно не навяжут тот образ жизни, которым я не хочу жить. Со всем уважением к матерям. Это огромный труд. И я не уверена, что я к этому готова", – говорит певица.

Напомним, ранее артистка намекнула на любовь в ее жизни. В комментарии журналистам Злата заявила, что "ее сердце всегда занято", и "даже если она с любимым человеком" - она чувствует себя свободной и целостной.