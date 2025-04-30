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30 квітня 2025, 21:20

Учасниця МастерШеф присвятила стьобну пісню новому "Холостяку" Тарасу Цимбалюку

30 квітня 2025, 21:20
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Фото: YouTube
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Зірка шоу "МастерШеф" записала гумористичну пісню, яку присвятила Тарасу Цимбалюку. У тікток-хіті вона іронічно каже, що краще б він сидів у Тіндері

Цю кумедну пісню Рита Крутько опублікувала на YouTube, передає RegioNews.

За останній тиждень гумористична пісня зірки 13 сезону "МастерШеф" Рити Крутько стала хітом у TikTok. Під цей звук українці знімають кумедні реакції на анонс нового сезону шоу "Холостяк" з актором Тарасом Цимбалюком.

У пісні Крутько говорить, що хоче 10 штук таких, як Цимбалюк. Також вона іронічно каже, що якби він сидів у Тіндері, то вони б уже "були б в одному ліжку, Кайдашів із МастерШефом би дивились в перемішку".

Нагадаємо, нещодавно СТБ анонсувало новий сезон "Холостяка", де героєм стане актор Тарас Цимбалюк. За словами представників шоу, вони отримували багато листів з проханнями, щоб саме він став "холостяком". В анонсі зазначили, що "за брутальною зовнішністю актора ховається чоловік, який не втратив віри в кохання". Новий сезон очікують восени цього року.

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