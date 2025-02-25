Фото: The New York Times

В одном из американских министерств неизвестные хакеры сломали мониторы. Они транслировали там фейковое видео с Трампом и Маском

Об этом сообщает Washington Post, передает RegioNews.

24 февраля в Министерстве жилищного строительства и городского развития США хакеры сломали мониторы. Неизвестные сделали так, чтобы там транслировалось видео, сгенерированное искусственным интеллектом, где президент США Дональд Трамп сосет пальцы на ногах миллиардера Илона Маска.

Пока неизвестно, кто именно это сделал. На видео также добавили надпись: "Да здравствует настоящий король".

На отделении хозяйства и государственного развития этого временно. pic.twitter.com/RPJKqTZS5E — Anthony LaMesa (@ajlamesa) 24 February 2025

Следует отметить, что королем Трампа также иронически называют люди, вышедшие на протесты в США после увольнения федеральных служащих, прокуроров и независимых наблюдателей в федеральном правительстве. Такое прозвище связано с тем, что недавно Белый дом опубликовал фото Трампа, где его изобразили с короной и назвали королем.