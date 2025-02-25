Фото: The New York Times

В одному з американських міністерств невідомі хакери зламали монітори. Вони транслювали там фейкове відео з Трампом та Маском

Про це повідомляє Washington Post, передає RegioNews.

24 лютого в Міністерстві житлового будівництва та міського розвитку США хакери зламали монітори. Невідомі зробили так, щоб там транслювалося відео, згенеровано штучним інтелектом, де президент США Дональд Трамп смокче пальці на ногах мільярдера Ілона Маска.

Наразі невідомо, хто саме це зробив. На відео також додали напис: "Хай живе справжній король".

At the Department of Housing and Urban Development this morning. pic.twitter.com/RPJKqTZS5E — Anthony LaMesa (@ajlamesa) February 24, 2025

Слід зазначити, що королем Трампа також іронічно називають люди, які вийшли на протести в США після звільнення федеральних службовців, прокурорів і незалежних спостерігачів у федеральному уряді. Таке "прізвисько" повʼязане з тим, що нещодавно Білий дім опублікував фото Трампа, де його зобразили з короною і назвали королем.