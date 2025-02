Про це повідомляє Washington Post, передає RegioNews.

24 лютого в Міністерстві житлового будівництва та міського розвитку США хакери зламали монітори. Невідомі зробили так, щоб там транслювалося відео, згенеровано штучним інтелектом, де президент США Дональд Трамп смокче пальці на ногах мільярдера Ілона Маска.

Наразі невідомо, хто саме це зробив. На відео також додали напис: "Хай живе справжній король".

At the Department of Housing and Urban Development this morning. pic.twitter.com/RPJKqTZS5E