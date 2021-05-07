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07 мая 2021, 13:29 1225

В Черкассах горит склад шелкового комбината

07 мая 2021, 13:29 1225
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Причины пожара выясняются
Причины пожара выясняются
Фото: suspilne.media
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На складе Черкасского шелкового завода в районе Химпоселка возник пожар, на месте происшествия уже работают подразделения спасателей.

Как передает RegioNews, об этом "Суспильному" сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Черкасской области Юлия Норовкова.

Она сообщила, что сейчас подразделения ГСЧС направлены к месту происшествия.

По словам очевидцев, задымлен весь микрорайон.

Как рассказала пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР Ирины Назарок, на пожаре один человек получил незначительные ожоги лица.

Скорая выезжала на вызов, 51-летний мужчина, который получил незначительные ожоги лица от госпитализации отказался", - сообщила Назарок.

Напомним, 6 мая в Виннице, по улице Бевза, 34, в трехэтажном офисном центре возник масштабный пожар. На месте пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего лица.

пожар Черкассы спасатели ГСЧС склады

 
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