В Черкассах горит склад шелкового комбината

Причины пожара выясняются

Причины пожара выясняются

Фото: suspilne.media

На складе Черкасского шелкового завода в районе Химпоселка возник пожар, на месте происшествия уже работают подразделения спасателей.

Как передает RegioNews, об этом "Суспильному" сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Черкасской области Юлия Норовкова.

Она сообщила, что сейчас подразделения ГСЧС направлены к месту происшествия.

По словам очевидцев, задымлен весь микрорайон.

Как рассказала пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР Ирины Назарок, на пожаре один человек получил незначительные ожоги лица.

Скорая выезжала на вызов, 51-летний мужчина, который получил незначительные ожоги лица от госпитализации отказался", - сообщила Назарок.

Напомним, 6 мая в Виннице, по улице Бевза, 34, в трехэтажном офисном центре возник масштабный пожар. На месте пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего лица.