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04 мая 2021, 11:07 121

Двойное убийство в Харькове: полиция задержала подозреваемого

04 мая 2021, 11:07 121
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Им оказался знакомый молодой пары
Им оказался знакомый молодой пары
Фото: из открытых источников
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В Харькове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, которых нашли убитыми в квартире на улице Дружбы Народов.

Об этом сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель, передает RegioNews.

По его словам, в убийстве 24-летней женщины и 29-летнего мужчины подозревают их 22-летнего знакомого.

Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. Полицейские оперативно сработали. 2 мая мать нашла убитого сына и его девушку. И обратилась в полицию. В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших", - рассказал Рубель.

Известно, что злоумышленника задержали по месту его жительства, он не сопротивлялся при задержании.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства двойного убийства, мотивы совершения преступления и другие детали.

Напомним, в Харькове произошло двойное убийство: от ножевых ранений погибла пара, убийце грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

расследование убийство полиция задержание Харьков

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