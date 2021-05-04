Двойное убийство в Харькове: полиция задержала подозреваемого

Им оказался знакомый молодой пары

Им оказался знакомый молодой пары

Фото: из открытых источников

В Харькове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, которых нашли убитыми в квартире на улице Дружбы Народов.

Об этом сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель, передает RegioNews.

По его словам, в убийстве 24-летней женщины и 29-летнего мужчины подозревают их 22-летнего знакомого.

Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. Полицейские оперативно сработали. 2 мая мать нашла убитого сына и его девушку. И обратилась в полицию. В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших", - рассказал Рубель.

Известно, что злоумышленника задержали по месту его жительства, он не сопротивлялся при задержании.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства двойного убийства, мотивы совершения преступления и другие детали.

Напомним, в Харькове произошло двойное убийство: от ножевых ранений погибла пара, убийце грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.