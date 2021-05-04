Подвійне вбивство у Харкові: поліція затримала підозрюваного

Ним виявився знайомий молодої пари

Ним виявився знайомий молодої пари

Фото: із відкритих джерел

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві двох осіб, яких знайшли убитими в квартирі на вулиці Дружби Народів.

Про це повідомив керівник Головного управління Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель, передає RegioNews.

За його словами, у вбивстві 24-річної жінки та 29-річного чоловіка підозрюють їхнього 22-річного знайомого.

Подвійне вбивство розкрито. Злочинця затримано. Поліцейські оперативно спрацювали. 2 травня мати знайшла вбитого сина та його дівчину. І звернулась до поліції. В ході слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний 22-річний знайомий загиблих”, - розповів Рубель.

Відомо, що зловмисника затримали за місцем його проживання, він не чинив опору під час затримання.

Наразі слідчі встановлюють обставини подвійного вбивства, мотиви скоєння злочину та інші деталі.

Нагадаємо, у Харкові сталося подвійне вбивство: від ножових поранень загинула пара, вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.