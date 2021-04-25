В ПЦУ рассказали, как будут работать церкви на Пасху из-за карантина

Куличи будут святить еще до продажи гражданам

Куличи будут святить еще до продажи гражданам

Фото: из открытых источников

На Пасху церкви не будут закрывать из-за карантина, однако верующим, которые пожелают посетить богослужения, придется соблюдать определенные карантинные ограничения.

Как передает RegioNews, об этом рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью "Радио Свобода".

Храмы будут открыты. И на улице … не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся", - подчеркнул Епифаний.

Кроме того, он отметил, что в этом году будет распространенной практика освящения куличей сразу на хлебокомбинатах, на заводах и в магазинах.

По словам Епифания, в некоторых городах иерархи ПЦУ просят духовенство еще больше ограничить возможность массовых богослужений. При этом на сам праздник все желающие смогут пойти в церковь, но надо соблюдать социальную дистанцию и иметь защитные маски.

Напомним, Минздрав дал карантинные рекомендации церквям на Пасху. Там рекомендуют поощрять "онлайн" богослужений для верующих.