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25 апреля 2021, 12:11 1

В ПЦУ рассказали, как будут работать церкви на Пасху из-за карантина

25 апреля 2021, 12:11 1
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Куличи будут святить еще до продажи гражданам
Куличи будут святить еще до продажи гражданам
Фото: из открытых источников
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На Пасху церкви не будут закрывать из-за карантина, однако верующим, которые пожелают посетить богослужения, придется соблюдать определенные карантинные ограничения.

Как передает RegioNews, об этом рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью "Радио Свобода".

Храмы будут открыты. И на улице … не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся", - подчеркнул Епифаний.

Кроме того, он отметил, что в этом году будет распространенной практика освящения куличей сразу на хлебокомбинатах, на заводах и в магазинах.

По словам Епифания, в некоторых городах иерархи ПЦУ просят духовенство еще больше ограничить возможность массовых богослужений. При этом на сам праздник все желающие смогут пойти в церковь, но надо соблюдать социальную дистанцию и иметь защитные маски.

Напомним, Минздрав дал карантинные рекомендации церквям на Пасху. Там рекомендуют поощрять "онлайн" богослужений для верующих.

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