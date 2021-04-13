В Одессе горела высотка: эвакуировали более полусотни жителей

В тушении пожара были задействованы 50 спасателей

В тушении пожара были задействованы 50 спасателей

Фото: Facebook

В одном из многоэтажных жилых домов Одессы произошел крупный пожар, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать 55 человек. Погибших и пострадавших нет.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 7:11 утра 13 апреля - горел офис на 24 этаже в ЖК "Апельсин".

По прибытию к месту вызова спасателями было установлено возгорание офисного помещения на 24-м этаже 25-ти этажного жилого дома. Подразделения работали по повышенному номеру вызова "Пожар 1 Бис”.

Спасатели локализовали пожар в 8:05 и ликвидировали его в 8:07 на площади 60 м2. Погибших и пострадавших нет. По данным ГСЧС, из дома были эвакуированы 55 человек путем самостоятельного выхода по лестничным маршам.

От ГСЧС привлекались 13 единиц техники и 50 человек личного состава.

Напомним, 9 апреля в Кривом Роге горела пятиэтажка.