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В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19
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29 марта 2021, 09:16 7

В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19

29 марта 2021, 09:16 7
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 28 марта COVID-19 зафиксировали 8346 человек, зафиксировано 178 летальных случаев, госпитализировали 3129 больных, 2875 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

8346 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 29 марта. Среди заболевших - 344 ребенка и 140 медработников", - сообщил Степанов.

Было осуществлено тестирований за сутки - 39 732 (в том числе методом ПЦР - 24 404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях, в Киеве (402).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 652 409 человек;
  • выздоровели - 1 303 500 человек;
  • летальных исходов - 32 132;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 007 427.

Напомним, ранее в Украине обнаружили 11 932 новых случая коронавируса.

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