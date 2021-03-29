В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19
В Украине за 28 марта COVID-19 зафиксировали 8346 человек, зафиксировано 178 летальных случаев, госпитализировали 3129 больных, 2875 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
8346 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 29 марта. Среди заболевших - 344 ребенка и 140 медработников", - сообщил Степанов.
Было осуществлено тестирований за сутки - 39 732 (в том числе методом ПЦР - 24 404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697).
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях, в Киеве (402).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 652 409 человек;
- выздоровели - 1 303 500 человек;
- летальных исходов - 32 132;
- проведено ПЦР-тестов - 8 007 427.
Напомним, ранее в Украине обнаружили 11 932 новых случая коронавируса.