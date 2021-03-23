Почему пульсирует зуб - причины и лечение проблемы

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Самостоятельно устранить боль вам не удастся нужна стоматологическая помощь

Самостоятельно устранить боль вам не удастся нужна стоматологическая помощь

Пульсация в зубе и острая боль может внезапно возникать и также резко прекращаться или продолжаться в течение нескольких часов.

Хотите узнать причину, почему пульсирует зуб Люмидент– клиника в Киеве приглашает посетить врача-стоматолога и получить необходимую помощь. В большинстве случаев резкая пульсирующая боль в зубе является признаком наличия воспалительного процесса, причиной которого мог стать кариес, острый пульпит или периодонтит.

Единственно правильным выходом из этой ситуации является посещение стоматологического кабинета "Люмидент" в Киеве, где установит причину пульсации, окажут вам необходимую помощь и устранят проблему.

Почему возникает пульсация

Существует ряд причин, которые дают понять, почему пульсирует зуб. К ним относится:

болезни полости рта в стадии обострения;

травмы зубов;

осложнения после некачественного лечения каналов и неполного удаления нерва из канала;

временная пульсация после проведения стоматологических процедур, включая чистку корневых каналов;

гиперчувствительность зубов.

Важно понимать, что самостоятельно устранить острую боль, когда ноет, дергает и пульсирует зуб вам не удастся, и вам нужна стоматологическая помощь.

Виды зубной пульсации

Существуют и другие причины возникновения неприятного состояния, когда пульсирует зуб и сопровождается острой болью.

Пульсация зуба под коронкой. Если появилась острая пульсирующая боль в зубе, который закрыт сверху коронкой, в этом случае можно рассматривать две причины. Это попадание инфекции во время установки или некачественное лечение нерва перед протезированием. Поиск причины, почему болит и пульсирует зуб можно решить только вскрытием коронки, что даст возможность провести необходимое лечение воспаления, устранить дергание, избежать появления осложнений и удаления зуба.

Пульсирующая боль в зубе после пломбирования каналов. После установки временной пломбы допускается пульсирующая боль в течение двух суток.

Если болит и пульсирует зуб под временной пломбой, это может быть вызвано присутствием лекарства для умерщвления нерва.

При появлении острой пульсирующей боли в зубе после пломбирования на постоянной основе, проводится диагностика и стоматолог клиники "Люмидент" в Киеве устанавливает причину пульсации и выбирает способ устранения проблемы.

Пульсирующая боль после удаления зуба может носить временный или длительный характер. Например, пульсирующая боль после удаления зуба мудрости возникает при повреждении тканей полости рта, если было разрезание десны.

Когда появляется пульсирующая боль в зубе после удаления нерва, человек приходит в недоумение, считая, что причиной стреляющей боли в зубе является нерв, а когда его уже удалили, то и симптомов не должно быть. На самом деле, зуб без нерва может болеть и пульсировать по таким причинам:

неполное депульпирование;

попадание инфекции в канал;

сильное давление на зуб;

некачественное лечение и пломбирование.

Кроме этого, стоматологи нередко сталкиваются со случаями, когда появляется пульсация в зубах без боли. Причиной дергания может быть скопление гноя, создающее пульсацию или пародонтит – воспаление тканей вокруг зуба.

Отсутствие боли при дергании и пульсации в зубе не должно вас успокаивать, необходимо сразу обратиться к стоматологу, чтобы избежать серьезных осложнений и получить необходимую помощь.

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