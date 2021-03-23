Чому пульсує зуб - причини і лікування проблеми

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Самостійно усунути біль вам не вдасться потрібна стоматологічна допомога

Самостійно усунути біль вам не вдасться потрібна стоматологічна допомога

Пульсація в зубі та гострий біль може раптово виникати й також різко припинятися або тривати протягом декількох годин.

Хочете дізнатися причину, чому пульсує зуб Люмидент– клініка у Києві запрошує відвідати лікаря-стоматолога та отримати необхідну допомогу. У більшості випадків різкий пульсуючий біль в зубі є ознакою наявності запального процесу, причиною якого міг стати карієс, гострий пульпіт або періодонтит.

Єдино правильним виходом з цієї ситуації є відвідування стоматологічного кабінету "Люмидент" в Києві, де встановить причину пульсації, нададуть вам необхідну допомогу й усунуть проблему.

Чому виникає пульсація

Існує ряд причин, які дають зрозуміти, чому пульсує зуб. До них належить:

хвороби порожнини рота в стадії загострення;

травми зубів;

ускладнення після неякісного лікування каналів і неповного видалення нерва з каналу;

тимчасова пульсація після проведення стоматологічних процедур, включаючи чистку кореневих каналів;

гіперчутливість зубів.

Важливо розуміти, що самостійно усунути гострий біль, коли ниє, смикає і пульсує зуб вам не вдасться, і вам потрібна стоматологічна допомога.

Види зубної пульсації

Існують й інші причини виникнення неприємного стану, коли пульсує зуб і супроводжується гострим болем.

Пульсація зуба під коронкою. Якщо з'явився гострий пульсуючий біль в зубі, який закритий зверху фронтоном, в цьому випадку можна розглядати дві причини. Це попадання інфекції під час установки або неякісне лікування нерва перед протезуванням. Пошук причини, чому болить і пульсує зуб можна вирішити тільки розкриттям коронки, що дасть можливість провести необхідне лікування запалення, усунути смикання, уникнути появи ускладнень та видалення зуба.

Пульсуючий біль в зубі після пломбування каналів. Після встановлення тимчасової пломби допускається пульсуючий біль протягом двох діб.

Якщо болить і пульсує зуб під тимчасовою пломбою, це може бути викликано присутністю ліків для умертвіння нерва.

При появі гострого пульсуючого болю в зубі після пломбування на постійній основі, проводиться діагностика і стоматолог клініки "Люмидент" в Києві встановлює причину пульсації та вибирає спосіб усунення проблеми.

Пульсуючий біль після видалення зуба може носити тимчасовий або тривалий характер. Наприклад, пульсуючий біль після видалення зуба мудрості виникає при пошкодженні тканин порожнини рота, якщо було розрізання ясен.

Коли з'являється пульсуючий біль в зубі після видалення нерва, дивується, вважаючи, що причиною різкого болю в зубі є нерв, а коли його вже видалили, то і симптомів не повинно бути. Насправді зуб без нерва може хворіти й пульсувати з таких причин:

неповне депульпування;

потрапляння інфекції в канал;

сильний тиск на зуб;

неякісне лікування та пломбування.

Крім цього, стоматологи нерідко стикаються з випадками, коли з'являється пульсація в зубах без болю. Причиною смикання може бути скупчення гною, що створює пульсацію або пародонтит – запалення тканин навколо зуба.

Відсутність болю при смиканні і пульсації в зубі не повинно заспокоювати, необхідно відразу звернутися до стоматолога, щоб уникнути серйозних ускладнень і отримати необхідну допомогу.

Якщо у вас з'явилася пульсація в зубі, запишіться в клініку прямо зараз! Чим скоріше ви звернетеся до фахівця, тим простіше буде розв'язувати проблему!