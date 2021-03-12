Пожар в доме престарелых в Киеве: до инцидента было выявлено 42 нарушения

Владельцу был предоставлен месячный срок на устранение нарушений

Владельцу был предоставлен месячный срок на устранение нарушений

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В Подольском районе столицы, где произошел пожар в частном пансионате для людей пожилого возраста, проводилась внеплановая проверка с 4 по 17 февраля, в ходе которой было выявлено 42 нарушения правил пожарной безопасности и два нарушения Кодекса гражданской защиты Украины.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

В учреждении проводилась внеплановая проверка с 4 до 17 февраля. Тогда было выявлено 42 нарушения правил пожарной безопасности и два нарушения Кодекса гражданской защиты Украины, относительно которых составлен соответствующий акт. Владельцу дан месячный срок на устранение нарушений", - говорится в сообщении.

ООО "Серебряный век. Элит" зарегистрировано в Дарницком районе. Районная государственная администрация неоднократно обращалась в учреждение с просьбой внести данные в реестр поставщиков социальных услуг. Однако субъект осуществления деятельности на это никак не отреагировал.

По факту сегодняшнего пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно повлекло возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный вред в крупном размере".

Напомним, утром 12 марта в Подольском районе Киева возник пожар на крыше трехэтажного здания, где живут пожилые люди.