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02 марта 2021, 08:41 10

План не сорвано: Степанов ожидает до 5 млн COVID-прививок на месяц уже летом

02 марта 2021, 08:41 10
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Часть медиков не хочет вакцинироваться через собственные взгляды, и то, что уже переболели
Часть медиков не хочет вакцинироваться через собственные взгляды, и то, что уже переболели
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что не считает сорванным план проведения COVID-вакцинации в Украине. Это только первый этап, заявил министр.

Как передает RegioNews, об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова".

В Украине ускорят процесс вакцинации населения. До конца лета планируется выйти на уровень 5 млн прививок на месяц. Так он ответил на заявление, что на вакцинацию при существующих темпах может уйти более 10 лет.

Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры (5 млн прививок на месяц - ред.). Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема", - сказал Степанов.

Текущие низкие показатели вакцинации он также объясняет нежеланием части медиков вакцинироваться из-за того, что они недавно переболели на коронавирус и имеют антитела.

"Конечно же он (план - ред.) не сорван. У нас есть много медиков. На первом этапе мы вакцинируем медиков, которые работают в COVID-больницах, а многие из них переболели, и переболели менее чем 6 месяцев назад и имеют антитела. Они считают, что хотят вакцинироваться позже, чтобы это была действительно защита", - сказал он.

Степанов добавил, что также есть процент медиков, которые не хотят вакцинироваться через собственные взгляды.

Есть часть людей, которые не проявляют желания. Медработники с одной стороны наши герои, а с другой - такие же люди, имеющие свои мнения", - добавил министр.

Также глава Минздрава связал малое количество прививок с тем, что начало вакцинации пришлось на завершение недели и выходные.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения намерено увеличить суточный показатель вакцинации от коронавируса до 10-11 тысяч человек.

коронавирус вакцина Минздрав Максим Степанов вакцинация

 
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