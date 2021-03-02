09:10  02 березня
В Україні за добу більше п'яти тисяч нових хворих COVID-19
16:37  01 березня
Поліція відкрила справу через ДТП за участю нардепа Дубінського
08:11  02 березня
Доба в ООС: бойовики сім разів обстрілювали українські позиції
UA | RU
UA | RU
02 березня 2021, 08:41 9

План не зірвано: Степанов очікує до 5 млн COVID-щеплень на місяць вже влітку

02 березня 2021, 08:41 9
Читайте также на русском языке
Частина медиків не хоче вакцинуватися через власні погляди та те, що вже перехворіли
Частина медиків не хоче вакцинуватися через власні погляди та те, що вже перехворіли
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що не вважає зірваним план з проведення COVID-вакцинації в Україні. Це лише перший етап, зауважив міністр.

Як передає RegioNews, про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова".

В Україні пришвидшать процес вакцинації населення. До кінця літа планується вийти на рівень 5 млн щеплень на місяць. Так він відповів на заяву, що на вакцинацію за наявних темпів може піти понад 10 років.

Ми плануємо десь до літа вийти на такі цифри (5 млн щеплень на місяць - ред.). Але, знову ж таки, потрібно, щоб всі виконували всі зобов'язання по тим договорам, що у нас укладено, а у нас з цим проблема", - сказав Степанов.

Поточні низькі показники вакцинації він також пояснює небажанням частини медиків вакцинуватися через те, що вони недавно перехворіли на коронавірус та мають антитіла.

"Звичайно ж він (план - ред.) не зірваний. У нас є багато медиків. На першому етапі ми вакцинуємо медиків, які працюють в COVID-лікарнях, а багато хто з них перехворів, і перехворів менш ніж 6 місяців тому і мають антитіла. Вони вважають, що хочуть вакцинуватися пізніше, щоб це був дійсно захист", - сказав він.

Степанов додав, що також є відсоток медиків, які не хочуть вакцинуватися через власні погляди.

Є частина людей, які не виявляють бажання. Медпрацівники з одного боку наші герої, а з іншого - такі ж люди, які мають свої думки", - додав міністр.

Також очільник МОЗу пов'язав малу кількість щеплень з тим, що початок вакцинації припав на завершення тижня та вихідні.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я має намір збільшити добовий показник вакцинації від коронавірусу до 10-11 тисяч осіб.

коронавірус вакцина МОЗ Максим Степанов вакцинація

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Володимир Горбач
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram