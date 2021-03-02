План не зірвано: Степанов очікує до 5 млн COVID-щеплень на місяць вже влітку

Частина медиків не хоче вакцинуватися через власні погляди та те, що вже перехворіли

Частина медиків не хоче вакцинуватися через власні погляди та те, що вже перехворіли

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що не вважає зірваним план з проведення COVID-вакцинації в Україні. Це лише перший етап, зауважив міністр.

Як передає RegioNews, про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова".

В Україні пришвидшать процес вакцинації населення. До кінця літа планується вийти на рівень 5 млн щеплень на місяць. Так він відповів на заяву, що на вакцинацію за наявних темпів може піти понад 10 років.

Ми плануємо десь до літа вийти на такі цифри (5 млн щеплень на місяць - ред.). Але, знову ж таки, потрібно, щоб всі виконували всі зобов'язання по тим договорам, що у нас укладено, а у нас з цим проблема", - сказав Степанов.

Поточні низькі показники вакцинації він також пояснює небажанням частини медиків вакцинуватися через те, що вони недавно перехворіли на коронавірус та мають антитіла.

"Звичайно ж він (план - ред.) не зірваний. У нас є багато медиків. На першому етапі ми вакцинуємо медиків, які працюють в COVID-лікарнях, а багато хто з них перехворів, і перехворів менш ніж 6 місяців тому і мають антитіла. Вони вважають, що хочуть вакцинуватися пізніше, щоб це був дійсно захист", - сказав він.

Степанов додав, що також є відсоток медиків, які не хочуть вакцинуватися через власні погляди.

Є частина людей, які не виявляють бажання. Медпрацівники з одного боку наші герої, а з іншого - такі ж люди, які мають свої думки", - додав міністр.

Також очільник МОЗу пов'язав малу кількість щеплень з тим, що початок вакцинації припав на завершення тижня та вихідні.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я має намір збільшити добовий показник вакцинації від коронавірусу до 10-11 тисяч осіб.