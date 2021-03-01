Лишь страны третьего мира: Украина стала 13-й, где зарегистрировали CoviShield

Украина является одной из последних в регионе стран, которая начала Covid-вакцинацию своего населения

Украина является одной из последних в регионе стран, которая начала Covid-вакцинацию своего населения

Фото: из открытых источников

Украина стала 13 страной мира, где зарегистрировали индийскую вакцину CoviShield производства Serum institut of India. Также вакцину зарегистрировали другие страны третьего мира.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на chas.news. Среди других стран - Афганистан, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Гана, Индия, Мальдивы, Марокко, Непал, Нигерия, Южно-Африканская Республика, Шри-Ланка, Украина. Параллельно еще идут два клинические исследования в Индии. Также эта вакцина рекомендована для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения Известно, что CoviShield производят по технологии AstraZeneca. Впрочем, клинические исследования собственно CoviShield сейчас продолжаются в Индии. В них примут участие 1,6 тыс. лиц в возрасте от 18 до 99 лет. Напомним, в правительстве пообещали всех желающих прививать от коронавирус в течение года.

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