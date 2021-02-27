Тенденції невтішні: до "червоної" зони можуть потрапити ще 7 областей - Ляшко

В областях можуть запровадити обмеження, які діяли під час січневого локдауну

В областях можуть запровадити обмеження, які діяли під час січневого локдауну

Фото: з відкритих джерел

Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що ще сім областей країни є претендентами на перехід до "червоної" зони карантину.

Як передає RegioNews, про це Ляшко написав у себе на Facebook-сторінці.

За його словами, на сьогодні Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області знаходяться в "помаранчевому рівні" епідемічної небезпеки.

Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в "червоний" рівень", - зазначив Ляшко.

Ляшко пояснив, що посилять обмеження, оскільки рівень госпіталізацій протягом останніх трьох днів перевищує цільовий показник, а коефіцієнт виявлення нових випадків COVID протягом останніх 7 днів перевищує 20%.

За його словами, тенденції поширення коронавірусу в області залишаються невтішними.

Нагадаємо, починаючи з 1 березня Чернівецька область офіційно увійде до "червоної" зони адаптивного карантину, через що на території області будуть запроваджені максимальні обмеження.