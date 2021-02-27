Тенденції невтішні: до "червоної" зони можуть потрапити ще 7 областей - Ляшко
Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що ще сім областей країни є претендентами на перехід до "червоної" зони карантину.
Як передає RegioNews, про це Ляшко написав у себе на Facebook-сторінці.
За його словами, на сьогодні Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області знаходяться в "помаранчевому рівні" епідемічної небезпеки.
Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в "червоний" рівень", - зазначив Ляшко.
Ляшко пояснив, що посилять обмеження, оскільки рівень госпіталізацій протягом останніх трьох днів перевищує цільовий показник, а коефіцієнт виявлення нових випадків COVID протягом останніх 7 днів перевищує 20%.
За його словами, тенденції поширення коронавірусу в області залишаються невтішними.
Нагадаємо, починаючи з 1 березня Чернівецька область офіційно увійде до "червоної" зони адаптивного карантину, через що на території області будуть запроваджені максимальні обмеження.