Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали почти тысячу человек

За прошедшие сутки выявили 150 летальных случаев

За прошедшие сутки выявили 150 летальных случаев

Фото: из открытых источников

В Украине 15 февраля COVID-19 обнаружили у 3143 человек, госпитализировали 915 больных, 6189 пациентов выздоровели.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

3143 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 16 февраля. Среди заболевших - 182 ребенка и 179 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), городе Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

За сутки сделали 39 401 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР - 18 948, методом ИФА - 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9114).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 276 618 человек;

выздоровело - 1 122 968 человек;

летальных исходов - 24 542;

проведено ПЦР-тестов - 6 570 806.

Напомним, сутками ранее COVID-19 обнаружили у 2332 человек, умерли 62 пациента.