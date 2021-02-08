Более миллиона украинцев живут без прописки: Минцифра хочет убрать штамп в паспорте

Услуга смены прописки будет "полудекларативной" и происходить с помощью телефона, обещают в министерстве

Услуга смены прописки будет "полудекларативной" и происходить с помощью телефона, обещают в министерстве

Фото: из открытых источников

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что более 1 миллиона украинцев не имеют прописки вовсе, а треть населения живет не по адресу регистрации.

Как передает RegioNews, об этом Федоров заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Более 1 млн украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем (услугу. - ред.), она будет полудекларативная. Мы убираем штамп в паспорте, который есть на сегодня", - сказал он.

Министр также объяснил, как будет работать механизм.

"Мы упрощаем эту процедуру, и чиновники не будут иметь права требовать этот штамп, справку, когда мы полноценно запустим эту услугу. Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача не человека, а чиновника - зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек. Потому что бумажка с пропиской - это сугубо дело неэффективности государства. Мы переводим эту задачу с плеч человека на плечи чиновника", - сообщил Федоров.

Напомним, ранее в Минцифры заявили, что украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными: вчера Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, которым разрешается использование цифровых паспортов наравне с бумажными. До этого пользование паспортами в "Дии" регулировалось постановлением Кабинета Министров.