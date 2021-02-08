Більше мільйона українців живуть без прописки: Мінцифра хоче прибрати штамп у паспорті

Послуга зміни прописки буде "полудекларативною" і відбуватися за допомогою телефону, обіцяють у міністерстві

Послуга зміни прописки буде "полудекларативною" і відбуватися за допомогою телефону, обіцяють у міністерстві

Фото: з відкритих джерел

Міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що більше 1 мільйона українців не мають прописки зовсім, а третина населення живе не за адресою реєстрації.

Як передає RegioNews, про це Федоров заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Понад 1 млн українців не мають прописки, навіть у паспорті, і кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації. Тому що процедура складна, треба витратити багато часу, щоб отримати цю послугу. Тому з квітня ми запускаємо (послугу. - Ред.), вона буде напівдекларативна. Ми прибираємо штамп у паспорті, який є на сьогодні", - сказав він.

Міністр також пояснив, як буде працювати механізм.

"Ми спрощуємо цю процедуру, і чиновники не матимуть права вимагати цей штамп, довідку, коли ми повноцінно запустимо цю послугу. Буде запис у реєстрі про те, де проживає конкретна людина. І це вже завдання не людини, а чиновника - зайти в цей реєстр і перевірити, підтвердити, налагодити взаємодію, щоб дізнатися, де проживає людина. Тому що папірець з пропискою - це суто справа неефективності держави. Ми перекладаємо це завдання з плечей людини на плечі чиновника", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, раніше в Мінцифри заявили, що українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими: учора Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт, яким дозволяється використання цифрових паспортів нарівні з паперовими. До цього користування паспортами в "Дії" регулювалося постановою Кабінету Міністрів.