В Киеве хотят возобновить учебный процесс в школах для детей младше 10 лет
Это улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать
Это улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что дистанционное обучение для детей младших классов - "неэффективно, и мало отличается от пребывания в детских садах".
Как передает RegioNews, об этом мэр рассказал на брифинге.
Хочу сообщить, что я обратился в министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому, если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа", - подчеркнул Виталий Кличко.
По его мнению, это улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать.
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