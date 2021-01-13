10:04  13 января
Степанов рассказал о требованиях к китайской вакцине от коронавируса
12:12  13 января
Опять тарифный протест: под Франковском перекрыли дорогу на Львов
08:11  13 января
На Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима "тишины", один военный получил ранения
UA | RU
UA | RU
13 января 2021, 12:56 108

В Киеве хотят возобновить учебный процесс в школах для детей младше 10 лет

13 января 2021, 12:56 108
Читайте також українською мовою
Это улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать
Это улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что дистанционное обучение для детей младших классов - "неэффективно, и мало отличается от пребывания в детских садах".

Как передает RegioNews, об этом мэр рассказал на брифинге.

Хочу сообщить, что я обратился в министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому, если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа", - подчеркнул Виталий Кличко.

По его мнению, это улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько украинцев поддерживают введение локдауна в январе.

карантин Киев школа дети образование
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Херсонский облсовет
Санкционный кнут США: кого следующим высечет Вашингтон
Все публикации »
Александр Дубинский
Виктор Таран
Агия Зегребельская
Все блоги »