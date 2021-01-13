В Киеве хотят возобновить учебный процесс в школах для детей младше 10 лет

Это улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать

Это улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что дистанционное обучение для детей младших классов - "неэффективно, и мало отличается от пребывания в детских садах".

Как передает RegioNews, об этом мэр рассказал на брифинге.

Хочу сообщить, что я обратился в министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому, если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа", - подчеркнул Виталий Кличко.

По его мнению, это улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько украинцев поддерживают введение локдауна в январе.