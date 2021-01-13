У Києві хочуть відновити навчальний процес у школах для дітей молодше 10 років

Це поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати

Це поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати

Фото: з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що дистанційне навчання для дітей молодших класів - "неефективне, і мало відрізняється від перебування в дитячих садах".

Як передає RegioNews, про це мер розповів на брифінгу.

Хочу повідомити, що я звернувся до міністерства освіти та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі. Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Бо, якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа", - підкреслив Віталій Кличко.

На його думку, це поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати.

Раніше повідомлялося, що стало відомо, скільки українців підтримують введення локдауну в січні.