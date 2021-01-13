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13 січня 2021, 12:56 152

У Києві хочуть відновити навчальний процес у школах для дітей молодше 10 років

13 січня 2021, 12:56 152
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Це поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати
Це поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати
Фото: з відкритих джерел
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Мер Києва Віталій Кличко вважає, що дистанційне навчання для дітей молодших класів - "неефективне, і мало відрізняється від перебування в дитячих садах".

Як передає RegioNews, про це мер розповів на брифінгу.

Хочу повідомити, що я звернувся до міністерства освіти та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі. Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Бо, якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа", - підкреслив Віталій Кличко.

На його думку, це поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати.

Раніше повідомлялося, що стало відомо, скільки українців підтримують введення локдауну в січні.

карантин Київ школа діти освіта
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