У Києві хочуть відновити навчальний процес у школах для дітей молодше 10 років
Це поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати
Це поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що дистанційне навчання для дітей молодших класів - "неефективне, і мало відрізняється від перебування в дитячих садах".
Як передає RegioNews, про це мер розповів на брифінгу.
Хочу повідомити, що я звернувся до міністерства освіти та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі. Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Бо, якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа", - підкреслив Віталій Кличко.
На його думку, це поліпшить процес навчання і дозволить батькам спокійно працювати.
Раніше повідомлялося, що стало відомо, скільки українців підтримують введення локдауну в січні.
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