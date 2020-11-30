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В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19: что известно
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30 ноября 2020, 09:04 19

В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19: что известно

30 ноября 2020, 09:04 19
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Наибольшее количество новых случаев выявили в городе Киев, Днепропетровской и Одесской областях
Наибольшее количество новых случаев выявили в городе Киев, Днепропетровской и Одесской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки установили 9 946 новых случаев коронавирусной болезни, зафиксировано 114 летальных случаев, 5771 пациент выздоровел.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

9 946 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 ноября. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников", - сообщил Степанов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

За сутки провели 31 901 тестирование на COVID-19, из которых методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5 611.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 732 625 человек;
  • выздоровели - 345 149 человек;
  • летальных исходов - 12 327;
  • проведение ПЦР-тестов - 4528772.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 12 978 новых случаев коронавируса.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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