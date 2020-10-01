В посольстве США в Украине отреагировали на убийство своей сотрудницы

Полиция расследует смерть сотрудницы как умышленное убийство

Полиция расследует смерть сотрудницы как умышленное убийство

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу посольства в Facebook.

С невыразимой грустью сообщаем о смерти американки из общины Посольства США в Украине. Сейчас чиновники Посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти”, - отметили в американском диппредставительстве.

Добавим, сотрудница посольства США в Украине, которую нашли в среду неподалеку от железнодорожных путей с травмой головы и которая впоследствии умерла в больнице, была гражданкой Соединенных Штатов.

"Национальная полиция Украины расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут), но не исключен и несчастный случай. Тело было в спортивной одежде и в наушниках. Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом - не редкость на железной дороге. Столичные оперативники активно работают над установлением истины”, - сообщил относительно события директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Напомним, что на одной из улиц Киева нашли без сознания сотрудницу посольства США. Впоследствии она скончалась в больнице.